Валерия раскрыла секрет прочного брака: «Если люди перестают это делать, то все пропало»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Самый главный признак долговечных отношений — умение смеяться.

Певица Валерия откровенно рассказала, как сохранить любовь в отношениях. Она призналась, что секрет пламенной страсти в том, что в их отношениях с Иосифом Пригожиным нет рутины. Этим секретом певица поделилась во время вручения премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.

Валерия отметила, что в семейной жизни артистов нет одинаковых дней, у них общие интересы, от которых они могут получить удовольствие и от души посмеяться.

«У нас в жизни нет рутины. По большому счету, нам нравится одно и то же. У нас одинаковые увлечения. Мы получаем удовольствие от одного и того же. У нас очень много общего. На самом деле мы умеем вместе смеяться. Мне кажется это самый главный такой вот признак долговечных отношений, если люди вместе смеются. Если люди перестают это делать, то все пропало», — поделилась Валерия.

В этом году Иосиф Пригожин и Валерия празднуют 20 лет совместной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин ответил на аналогичный вопрос о секрете долголетия отношений. Он, в свою очередь, сказал, что они умеют уступать друг другу, понимать, идти навстречу и чувствовать. Продюсер считает, что другого эликсира здесь нет, как и нет возможности сохранить союз, если нет общих интересов.