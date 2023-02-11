В Китае призвали мир пересмотреть отношение к США из-за терактов на СП

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Международное сообщество обязано отреагировать на расследование журналиста Сеймура Херша.

Странам мира нужно пересмотреть отношение к США из-за терактов на «Северных потоках». Об этом говорится в статье на сайте китайской газеты Huanqiu.

Международное сообщество должно отреагировать на расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности руководства США к взрывам на газопроводах, несмотря на сопротивление некоторых стран, пишут авторы публикации.

Они указали на то, что, по данным Херша, Вашингтон планировал диверсию с конца 2021 года, а девять последующих месяцев решал вопрос, как не оставить улик.

Разрушение российско-немецкого энергетического проекта имело для США огромное политическое и экономическое значение, подчеркивается в статье. С подрывом «Северных потоков» был разрушен «единственный оставшийся мост для построения общей безопасности в Европе», после чего западноевропейские страны вынуждены сделать выбор в пользу «глубокой привязки к США» на фоне конфликта между Россией и Украиной, делают вывод авторы.

Накануне официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге заявила, что Вашингтон должен понести ответственность, если взрывы на «Северных потоках» действительно устроили США.

Сам Херш уверен в результатах своего расследования и утверждает, что получил факты, изложенные в статье, из надежного источника.

«Эта история говорит сама за себя. И могу подтвердить, что все это правда. Если вы спросите, кто мой информатор, сами понимаете, я вам не отвечу», —заявил журналист в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Вашингтон ожидают последствия после расследования Херша о причастности США к подрывам, несмотря на опровержения Белого дома.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Норвегии отреагировали на обвинения в причастности к подрывам «Северных потоков».