Стало известно о тысячах иностранцев, желающих воевать на стороне РФ

Рогов: несколько тысяч иностранных добровольцев хотят воевать на стороне России в ходе СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Речь идет о добровольцах со всего мира, которые, как и Россия, выступают за сохранение традиционных ценностей и против нацизма.

Несколько тысяч добровольцев из разных государств хотят участвовать на стороне России в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Это не столько постсоветское пространство, сколько жители экономически развитых стран: США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, страны Ближнего Востока, Латинской Америки, включая Бразилию, Аргентину», — сказал Рогов в комментарии ТАСС.

По его словам, большинство из желающих участвовать в СВО на стороне сил России имеют боевой опыт и лицензию на владение оружием. Кроме того, подчеркнул Рогов, помощь иностранных добровольцев будет полезной не только непосредственно в боевых действиях, но и в информационной войне.

Лидер движения «Мы вместе с Россией» отметил достаточно высокий уровень мотивации потенциальных добровольцев, продиктованный тем, что они, как и Россия, выступают за сохранение традиционного общества и против нацизма.

По мнению Рогова, присутствие иностранных добровольцев в рядах российских сил может подорвать моральный дух и боевой настрой противника.

В начале февраля в Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в спецоперации на стороне Вооруженных сил РФ. По словам бойцов, они приехали воевать «против империалистов и нацистов», с которыми Россия столкнулась на Украине. Сейчас граждане Турции проходят боевую подготовку в батальоне имени Судоплатова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России, звезда сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов заявил о готовности отправиться добровольцем в зону СВО.