Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Royce Dorman

На всех направлениях за сутки было уничтожено суммарно 12 гаубиц.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием высокой дальности воздушного, морского и наземного базирования. А также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Армии России удалось заблокировать переброску железнодорожного транспорта в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов. На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области.

На всех направлениях за сутки было уничтожено 12 гаубиц: две гаубицы Д-30, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, три гаубицы Д-20, две гаубицы «МСТА-Б» и самоходная гаубица «Krab» польского производства.

Россия одним ударом ослабила оборону Украины и оборвала поставки оружия НАТО

Склад боеприпасов ВСУ российские силы уничтожили в районе города Волчанск Харьковской области. В этом направлении Украина потеряла: одну боевую машину пехоты, четыре бронированные машины, установку РСЗО «Град» и две гаубицы Д-20.

На донецком направлении украинская сторона потеряла: две боевые машины пехоты и две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную гаубицу «Krab» польского производства, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30. И технику, которая пришла из США — радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На южнодонецком направлении, благодаря слаженным действиям оперативно-тактической авиации и артиллерии, противник потерял: четыре танка, две БМП, американская артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б».

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На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы две гаубицы «МСТА-Б» и Д-30. В районе населенного пункта Новый буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса «С-300».

В районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6.

Благодаря действиям противовоздушной обороны за сутки уничтожены 19 беспилотников, а также пять американских реактивных снарядов системы залпового огня.

Ранее 5-tv.ru писал, что потери Киева в ходе спецоперации за январь составили более 6,5 тысяч военнослужащих.