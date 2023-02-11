Шведский антиквариат: Литва «сбагрила» Украине корабельные зенитки Bofors для защиты на земле

Фото, видео: Reuters; Ruptly / Russian Defence Ministry; Ruptly; 5-tv.ru

Литва подтвердила намерение передать Украине в ближайшее время 36 орудий шведского производства.

Зенитные орудия Bofors L70, которые Литва планирует поставить киевскому режиму, в силу их «почтенного» возраста не представляют особой угрозы для современных боевых самолетов российских ВКС. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

«Особых сложностей для авиации такие пушки не представляют. У них нет систем обнаружения, какие есть, например, в современных российских ЗРК „Тунгуска“ и „Панцирь“, которые могут обнаруживать цели за 20 километров и отстреливать на дальности до пяти километров», — отметил он.

В свою очередь у российских военных самолетов, наоборот, есть все системы обнаружения и борьбы с зенитно-пушечными комплексами, подобными Bofors L70, добавил Хатылев.

Он пояснил, что Bofors создавались в Швеции еще в конце Второй мировой войны и по основному боевому параметру зенитных орудий — скорострельности — сильно уступают современным образцам, в частности, тем же зенитным ракетно-пушечным комплексам «Тунгуска» и «Панцирь».

Так, если Bofors L70 выстреливает 240 боеприпасов в минуту, то российские орудия — свыше тысячи. Так же обстоит дело и с дальностью стрельбы: у шведской зенитки она не превышает трех километров, у «Тунгуски» и «Панциря» — до пяти.

«По таким параметрам Bofors L70 может применяться только для прицельной стрельбы и заградительного огня на предельно малых высотах и дальностях. На больших расстояниях эта автоматическая пушка с кассетным заряжанием непригодна», — сделал вывод эксперт.

К минусам Bofors L70, по словам Хатылева, можно отнести и отсутствие мобильности: шведские орудия нельзя переносить, они требуют установки либо на шасси, либо на корабельную или наземную стационарную платформу.

Литва еще в январе объявила о планах передать Украине 36 зенитных орудий Bofors L70. Накануне главы минобороны республики Арвидас Анушаускас подтвердил эти намерения и заявил, что уже обучены 15 инструкторов, которые в дальнейшем будут работать на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны Словакии Ярослав Надь предложил передать киевскому режиму словацкие истребители МиГ-29.