Глава Сирии Башар Асад поблагодарил МЧС России за помощь после землетрясения

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Глава государства посетил город, в котором работают российские спасатели.

Президент Сирии Башар Асад приехал в город Джабла, который пострадал от мощного землетрясения. Он также посетил зону работы российских спасателей, на месте событий побывал корреспондент "Известий" Дмитрий Коротаев.

Сирийский лидер поговорил со спасателями и журналистами, отметив вклад РФ в помощь в ликвидации последствий землетрясения.

"Россия – дружественная страна и мы не были удивлены всей этой поддержке во время этого кризиса. Так же, как и в борьбе с терроризмом в Сирии на протяжении уже восьми лет. Поэтому мы можем поддерживать страну, поддерживать людей, оказывать поддержку в любом аспекте", - отметил Башар Асад.

После диалога с журналистами сирийский президент оценил ведущиеся работы по разбору завалов. Ранее Башар Асад посетил Алеппо, где раскритиковал позицию Запада относительно землетрясения в Сирии и Турции.

Ранее 5-tv.ru показывал, как второй самолет МЧС РФ прибыл с гумпомощью в Сирию.