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Политик возглавлял совет министров ГДР с 1989-го по 1990-й.

Бывший председатель совета министров ГДР Ханс Модров умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщила в субботу фракция Левой партии Германии.

«Ханс Модров ушел от нас минувшей ночью. Партия потеряла выдающуюся личность», — отметили в заявлении.

Представители властей выразили соболезнования родным и близким политика и отметили его вклад в обеспечение мирного процесса объединения страны.

Ханс Модров был предателем совета министров ГДР с ноября 1989-го по апрель 1990 года. После падения Берлинской стены именно он вел переговоры о первых шагах к сближению с федеральным правительством.

«Весь мирный процесс установления единства Германии был его особым достижением. Это останется его политическим наследием», — написали его сопартийцы.

После объединения Германии Модров заседал от ПДС в Бундестаге Германии с 1990 по 1994 год и представлял ее в Европейском парламенте с 1999 по 2004 год. Позже он стал представлять Левую партию Германии, а на пенсии вошел в совет старейшин и стал его председателем.

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