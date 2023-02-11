«Я просто устал»: Мамаев завершил футбольную карьеру

Футболист Мамаев завершил спортивную карьеру из-за желания чаще быть с женой и сыном

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

Спортсмен известен не только скандальными выходками, в его послужном списке есть и положительные моменты.

Футбольную карьеру завершил скандально известный футболист Павел Мамаев. Об этом спортсмен заявил в интервью телеканалу «Матч ТВ». Экс-полузащитник российской сборной, а также ряда команд был в статусе агента после того, как покинул клуб «Химки» в июле прошлого года.

«Я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», — сказал Мамаев.

Спортсмен отметил, что ему поступали предложения в том числе и из-за границы.

Мамаев был воспитанником клуба «ФШМ», участвовал в чемпионате Европы 2007 года среди юношей до 19 лет. Стал одним из тех, у кого получилось забить в 17 лет в высшей лиге чемпионата России. В мае 2009 года впервые получил вызов в основную сборную страны. В ноябре 2010 года дебютировал в составе национальной сборной России против сборной Бельгии. Играл на чемпионате Европы 2016 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого Мамаев лишил денег.