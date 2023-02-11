Актриса Ольга Кабо показала внешность без макияжа и фотошопа

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Свежее фото актрисы удивляет и заряжает позитивным настроением.

Актриса Ольга Кабо решила удивить поклонников и опубликовала в социальных сетях фото «без прикрас». На нем артистка поздоровалась с подписчиками и пожелала им доброго утра.

Знаменитость сделала селфи, находясь в массажном кресле, и подписала его «Бодрящее начало дня».

Ольга Кабо на естественном фото буквально «сияет». Фото: Instagram* / kabo_olga

На снимке актриса выглядит очень свежей и отдохнувшей. Кабо расцветает, несмотря на 55-летний возраст. Возможно, такой свежий и отдохнувший вид у знаменитости из-за того, что долгие судебные тяжбы из-за долгов бывшего мужа близятся к концу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких отношениях с бывшими мужьями находится Ольга Кабо.

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