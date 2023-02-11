Аргентина отзывает ВНЖ у россиян, уехавших сразу после рождения ребенка

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Власти страны недовольны поведением некоторых граждан. Почему еще предприняты такие меры?

Вид на жительство (ВНЖ) в Аргентине стали отзывать у россиян, покинувших страну сразу после того, как у них родился ребенок. Об этом сообщили в миграционной службе государства. По словам директора ведомства Флоренсии Кариньяно, власть хочет уменьшить количество случаев, когда граждане РФ приезжают только для получения ВНЖ и ради рождения детей, а потом живут где-то еще. Действие ВНЖ, полученного таким способом, будет приостанавливаться через суд.

Также, по мнению миграционной службы, агентства, предлагающие сопровождение по родам и въезду, связаны с криминалом. В их отношении проводится расследование Федеральным судом Аргентины.

«Есть судебное расследование в отношении этих банд, которые привозят женщин и мужчин, за ними стоит миллионный бизнес», — пояснила добавила Кариньяно.

Накануне шести беременных россиянок не допустили в Аргентину, выдав соответствующее предписание. Ранее 5-tv.ru писал о том, по каким причинам беременным россиянкам отказывают во въезде в Аргентину.