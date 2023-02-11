Вин Дизель заявил о желании позвать Роберта Дауни-младшего в следующий «Форсаж»

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По словам продюсера и исполнителя главной роли в фильме, в кастинге его мечты обязательно должен быть знаменитый «Железный человек».

Американский актер и продюсер Вин Дизель мечтает заполучить Роберта Дауни-младшего в качества исполнителя одной из ролей в следующей части фильма «Форсаж». За годы существования франшиза расширила звездный состав артистов до первых звезд индустрии. В ней снимались Шарлиз Терон, Хелен Миррен, Рита Морено, Джейсон Момоа и многие другие. Главного персонажа Доминика Торетто неизменно играет сам Вин Дизель.

На премьере трейлера «Форсажа 10» журналист издания Variety спросил актера, каким он видит кастинг своей мечты. Дизель без колебаний ответил — в нем присутствует Дауни-младший. И даже описал роль, которую хотел бы доверить знаменитому «Железному человеку». Этот герой — своеобразный антагонист Торетто, его полная противоположность, создатель беспилотных автомобилей с искусственным интеллектом. Этот персонаж, по словам продюсера, продвигает философию, «которая лишает свободы», хотя внешне выглядит как человек технологий будущего.

На вопрос, состоялся ли уже разговор с Дауни-младшим и прозвучал ли ответ на приглашение, Вин дизель отшутился. Он просто зарычал на журналиста и, изображая угрожающий тон, добавил: «Как ты смеешь спрашивать меня об этом перед всеми этими людьми? У меня есть гордость и достоинство».

Актриса Мишель Родригес — исполнительница одной из главных героинь «Форсажа» Летти Ортис, заявила, в свою очередь, что с удовольствием поработала бы с Мэттом Дэймоном на одной площадке. Актера она видит в роли соперника Ортис и Торетто.

«Я чертовски хочу видеть Мэтта Дэймона в картине. Мэтт Дэймон, ты бы снялся в фильме „Форсаж“? Да ладно, у нас уже есть четыре обладателя „Оскара“, чувак. И ты обладатель „Оскара“!» — обратилась артистка к коллеге.

Ранее, писал 5-tv.ru рассказывал, почему Дуэйн «Скала» Джонсон отказался сниматься в «Форсаже 10». Актер заявил, что никогда не вернется во франшизу, а настойчивого Вина Дизеля назвал манипулятором.