«Неизвестное науке животное» разорвало собаку DJ Smash

Фото: Instagram* / djsmash

Музыкант обратился в полицию с заявлением о нападении на его собаку неведомым зверем.

Российский музыкант и продюсер DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман. — Прим. ред.) утверждает, что на его собаку породы шпиц напало неизвестное существо

По данным 5-tv.ru, исполнитель обратился в полицию с заявлением о нападении «неизвестного науке животного», напомнившего ему рысь. Он утверждал, что существо буквально разорвало его собаку.

Факт нападения подтвердил и сам музыкант, однако подробно обсуждать обстоятельства произошедшего отказался.

Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Ирины Салтыковой — Алиса — рассказала историю о том, как собака разорвала ее лицо.