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Актер счастлив в браке с Татьяной Зайцевой 15 лет, пара воспитывает двоих сыновей.

Актер Дмитрий Дюжев рассказал, как познакомился с супругой Татьяной (девичья фамилия Зайцева). Он заявил, что влюбился с первого взгляда и по сей день отношения с избранницей и их семью считает своей гордостью. Пара счастлива в браке вот уже 15 лет, у них родились двое сыновей — Иван в 2008 году и Дмитрий в 2015-м. Первая встреча супругов произошла на концерте Мадонны — их взгляды нашли друг друга случайно в толпе зрителей.

«Я свою любимую действительно встретил на стадионе. И чувство влюбленности полностью мной овладело. Я буквально ощутил свою жизнь „до“ и „после“. С того самого момента невероятно счастлив», — поделился Дюжев с порталом «PRO звезд».

По словам актера, у него «традиционная семья с понятными ценностями». Себя называет верным мужем. Мужчина, считает артист, взяв на себя ответственность вместе с брачными обязательствами, должен сделать все для своей половинки. Также Дюжев считает, что основной задачей мужчины является обеспечение счастливой жизни жены, чтобы она ни в чем не нуждалась.

По словам актера, желание изменить благоверной — «стыдное чувство мужчины». Он даже представить не может, какие проблемы в отношениях могут заставить его развестись и отправиться на поиски новой любви. Артист убежден, что крепкая семья принесет ему радость и на закате жизни, когда страсти молодости останутся позади. В пожилом возрасте он будет окружен близкими людьми и пожнет очередной плод правильного выбора. Таким семейным ценностям Дюжев учит и сыновей.

Дмитрий Дюжев и Татьяна Зайцева поженились 14 февраля 2008 года. Церемония бракосочетания прошла в Грибоедовском ЗАГСе, пышный банкет молодожены устроили в ресторане «Метрополь». 20 июля того же года состоялось венчание в церкви. Наследников звездная пара держит подальше от камер и журналистов, подробности своих отношений они также намеренно не афишируют.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Дюжев высказался об участии в продолжении сериала «Бригада».