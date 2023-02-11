Принца Гарри и Меган Маркл официально пригласили на коронацию Карла III

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По данным инсайдеров, приглашения двум тысячам гостей, в том числе чете Сассекских, будут разосланы в ближайшее время. На ответ — несколько недель.

Принца Гарри и его жену Меган Маркл включили в список приглашенных на коронацию короля Великобритании Карла III, которая состоится в мае. Об этом пишет газета Express со ссылкой на инсайдеров.

Всего в перечне гостей около двух тысяч фамилий, приглашения будут разосланы в течение нескольких недель. Подтвердить свое присутствие необходимо в первых числах апреля (крайний срок).

«Они внесены в список, и ведется планирование, чтобы мероприятие прошло как можно более гладко — без каких-либо драм», — сказал информатор.

В материале подчеркивается, что Букингемский дворец особое внимание уделяет вероятному присутствию Гарри и Меган на церемонии, исключая любую возможность встречи принца с братом Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон. Известно, что сейчас между наследниками короля сложились крайне напряженные отношения после скандальных откровений.

Сначала отказ от своих обязанностей и переезд в США, затем интервью американской телеведущей Опре Уинфри и откровения Маркл о расизме королевской семьи, потом сериал о жизни герцогов Сассекских, а теперь и книга Гарри «Запасной» с шокирующими деталями его и не только жизни. Уильям за последние три года сильно охладел к брату, как говорят близкие ко дворцу источники, он выступает против примирения с ним и категорически не хочет видеть.

Королевский эксперт Афуа Хаган полагает, что Гарри очень постарается появиться на коронации отца, поскольку он настроен на примирение со своей семьей. По словам инсайдеров, присутствие Сассексов будет тщательно продумано, организаторы используют планы платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II, чтобы избежать неловких встреч. Перемещения Гарри и Меган рассчитываются так, чтобы братья не были запечатлены ни на одном кадре вместе.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему принцу Гарри вскоре придется свидетельствовать в суде против Меган Маркл.