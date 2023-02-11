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По словам сына народного артиста РФ, его отец проведет в больнице еще неделю.

Народный артист России Борис Щербаков несколько дней провел в больнице, но пока ему точно диагностировали только обострение хронического бронхита. Об этом актер рассказал сам. По его словам, есть и другие проблемы со здоровьем, в которых врачи пока окончательно не разобрались. Сейчас пациент продолжает лечение и обследования.

«Обострение бронхита, а с желудком что — еще понять не могут. Пока о выписке молчат. Надеюсь, в середине следующей недели выпишут. Может, в понедельник», — цитирует Щербакова «Звезда».

Артиста госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве 1 февраля. Некоторое время он провел в отделении реанимации, после чего был переведен в стационар. Сын 73-летнего артиста Василий Щербаков побеседовал с журналистами РИА Новости. Он рассказал, что отец проведет в медучреждении еще неделю.

«Диагноз поставили — обострение хронического бронхита. Поправляется, идет на поправку. Сказали, еще неделю останется в больнице для лечения и наблюдения», — заявил Щербаков-младший.

Борис Васильевич обратился к врачу с жалобой на боли в груди, но после осмотра отказался от госпитализации. В тот же день его состояние ухудшилось и к вечеру он был доставлен в клинику каретой скорой помощи. Медики предварительно установили нестабильную стенокардию на фоне ОРВИ, однако позднее диагноз не подтвердился.

Борис Щербаков — советский и российский актер театра и кино, лауреат Государственной премии СССР, народный артист РФ, член Московского союза художников. Работал в МХАТ имени Чехова, на протяжении многих лет являлся ведущим передач на Первом канале и телеканале «Звезда». Широкой публике известен ролями в фильмах и сериалах «Тихий Дон», «Сыщики», «Гостья из будущего», «Валентин и Валентина», «Криминальный квартет» - на его счету более 200 кинопроектов.

Ранее 5-tv.ru раскрывал подробности госпитализации известного журналиста Николая Сванидзе.