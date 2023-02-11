Экс-бойфренда Ольги Бузовой задержали по подозрению в крупном мошенничестве

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Предпринимателя Радия Шигабетдинова подозревают в том, что он использовал схему обогащения за счет обманутых инвесторов.

В Санкт-Петербурге задержали бывшего бойфренда певицы и телеведущей Ольги Бузовой — 32-летнего предпринимателя и рэпера Радия Шигабетдинова, выступавшего под псевдонимом Radiy. Его подозревают в крупном мошенничестве. Бойцы ОМОН забрали мужчину из его квартиры в элитном жилом комплексе «Остров».

Следователи полагают, исполнитель мог использовать схему обогащения за счет обманутых инвесторов. По данным источника 5-tv.ru, в ближайшее время бизнесмену будет избрана мера пресечения.

Шигабетдинов и Бузова были замечены вместе в 2021 году на отдыхе в Крыму вскоре после скандального расставания артистки с рэпером и блогером Давидом Манукяном. Однако их роман не имел продолжения.

Известно, что помимо музыки Шигабетдинов занимался продажей комплектующих для квадрокоптеров и другой техники.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова сообщила об отъезде из России. Только покинув страну и приземлившись она рассказала, где теперь находится и почему.