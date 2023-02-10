Певица Земфира признана иноагентом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Певица перед отъездом из России осудила спецоперацию.

Минюст обновил список иностранных агентов. В него вошла и певица Земфира (Настоящее имя Рамазанова Земфира Талгатовна — Прим. ред.).

Осудившая спецоперацию и сбежавшая из России Земфира в настоящий момент находится за рубежом вместе со своей подругой — актрисой Ренатой Литвиновой.

Впрочем, певица очень осторожна и особо не допускала грубых высказываний против Родины. А один ее поступок и вообще настроил против нее фанаток из Украины.