Число жертв землетрясения в Турции достигло почти двадцати тысяч человек

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Десятки тысяч людей все еще находятся под завалами. И шансы на их спасение тают с каждой секундой.

Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 20 тысячам, об этом сообщили власти страны. Общее число погибших составило 19 875 человек.

«Погибшими числятся 19 875 человек. Ранения получили 79 717 граждан», — отмечается в заявлении Управления по чрезвычайным ситуациям страны.

Спасатели Турции и других стран продолжают работу по разбора завалов. Одной из самых больших является объединенная группировка спасателей России и Белоруссии. Хоть шансов и немного, но иногда под обломками зданий находят живых людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал невероятные истории выживших после землетрясения в Турции.