За недопуск РФ к Олимпийским играм-2024 в Париже выступили 35 стран

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На Западе упорно кричат о демократии и справедливости, однако забыли о том, что спорт должен быть вне политики.

За недопуск РФ к парижским Олимпийским играм в 2024 году выступят 35 стран. Об этом сообщило агентство Reuters. Уточняется, что такое же требование коснется и Белоруссии. В список государств, поддержавших инициативу, вошли: США, Германия, Великобритания, Япония и Франция. Японская сторона отметила, чтобы продвинуть данное решение бойкот самих соревнований не нужен.

«Мы идем в том направлении, что нам не потребуется бойкот, так как все страны выступили единогласно», — приводят журналисты слова литовского министра образования, науки и спорта Юргиты Шюгждинене.

Стоит отметить, что страны Запада и Евросоюза начали притеснять Россию в спорте на фоне политических событий, связанных с присоединением Крыма и других. В частности, у российских спортсменов обнаруживали допинг, не выявленный по каким-либо причинам ранее. Кроме того, россиянам запрещали выступать под своим флагом и отстранили всю сборную от участия в Олимпиаде — 2016 в Рио-де-Жанейро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто был старейшим участником Олимпийских игр.