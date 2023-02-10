Неудобное соседство: в США студентки отказались делить раздевалку с трансгендером

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Руководство вуза же считает, что пловчихи из-за своих традиционных взглядов не поступят в аспирантуру.

В американском институте Кентукки пловчихи отказываются делить раздевалку со спортсменкой Лией Томас, которая совсем недавно была просто Томасом. Двухметровый парень начал гормональное лечение, но операцию по смене пола не сделал и по внешним признакам остался мужчиной.

Девушки требуют для трансгендера отдельную раздевалку. Одна из пловчих — Райли Гейнс — теперь на пресс-конференциях рассказывает, что о подобной соседке в душевой их никто не предупреждал. Но руководство вуза в такой позиции рассмотрело только гендерные стереотипы. И теперь намекает девушкам, что из-за своих традиционных взглядов они не поступят в аспирантуру.