Данные россиян на «Госуслугах» получат дополнительную защиту от мошенников

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Уже с июня на «Госуслугах» станет обязательной двухфакторная авторизация.

Учетки россиян на «Госуслугах» получат дополнительную защиту от мошенников. Уже с июня там станет обязательной двухфакторная авторизация. Сейчас, чтобы получить доступ к сервисам, достаточно логина и пароля. Потом, как ожидается, для входа в личный кабинет надо будет вводить и код из СМС.

В Минцифры считают, что двойная защита поможет обезопасить от вирусных атак пользователей, которые используют простые пароли.