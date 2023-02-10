Экс-губернатор Хабаровского края Фургал приговорен: хроника суда

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Суд поставил точку в деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — он признан виновным по делу об организации убийства предпринимателей и приговорен к 22 годам лишения свободы.

Приговор по громкому делу, за которым следила вся страна, вынесен сегодня в Москве. Бывший губернатор Хабаровского края — ближайшие 22 года должен провести в колонии строгого режима. Его признали виновным в двух заказных убийствах и одном покушении. Устранял конкурентов-бизнесменов, еще до того, как занял пост главы региона. На решение суда Фургал реагировал бурно, выкривая судье: «Как вам не стыдно?». Наблюдал за этим — Дмитрий Вахницкий.

Перед вынесением приговора настроение Сергея Фургала постоянно менялось — он то уходил в себя, не замечая окружающих, то улыбался. Его бывший помощник на посту губернатора, а в уголовном деле — главный подельник Андрей Карепов — беззаботно смеялся. Сроки они получили почти одинаковые — 22 и 21 год колонии строгого режима соответственно.

«Суд сегодня подтвердил вердикт коллегии присяжных заседателей. Второго февраля они совещались больше трех часов и вынесли однозначное решение. Сергей Фургал виновен по всем трем эпизодам», — позвучало на заседании.

Это и был главный вопрос, которые должны были решить присяжные. С момента ареста до вынесения приговора прошло два с половиной года, за это время обвинения в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и убийство предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова детально изучали, взвешивая все доказательства.

«Не являясь профессиональными судьями, присяжные разобрались в деле и смогли установить истину. Мы с большим уважением относимся к их решению. С приговором мы согласны, считаем его справедливым», — заявил государственный обвинитель Александр Коробейников.

Заказные убийства, о которых идет речь в уголовном деле, произошли в 2004–2005 годах. Тогда Сергей Фургал руководил ООО «МИФ-Хабаровск». Фирма продавала металлолом за границу. В то время это был популярный, и часто связанный с криминалом способ заработать.

«МИФ» претендовал на здание бывшего завода железобетонных изделий, им владел Евгений Зоря. Начались суды, компания Фургала проигрывала. Перед одним из последних заседаний предпринимателя расстреляли — восемь выстрелов в упор.

Кстати, в квартире Зори после убийства нашли заявление в милицию — с подробным рассказом об угрозах и сути конфликта. Вот что сразу после ареста хабаровского губернатора нам рассказал близкий друг жертвы — он последним видел его перед убийством.

«В последний вечер, когда он приехал, он сказал: «О, ты знаешь, в том деле наступил перелом, и перелом в мою сторону, утвердили, что все-таки я прав, и это — уже последняя инстанция, оспорить будет сложно и я, похоже что, выиграл», — поделился друг Юрий.

По версии следствия, Фургал лишь отдавал распоряжения. Помощник Андрей Карепов находил исполнителей. Например, Марата Кадырова — сегодня он получил 9,5 года строго режима.

Согласно материалам дела, 8 июля 2004 года в поселке Прогресс Амурской области он бросил две гранаты в гараж бизнесмена Андрея Смольского, предприниматель также занимался металлоломом. Он был ранен, но выжил.

Еще один эпизод — расправа над компаньоном Олегом Булатовым, который, по версии следствия, подозревал, что именно Фургал устранил конкурента Зорю. В итоге Булатова убили, выстрелив в голову. Исполнителем преступления следствие считает Андрея Палея. Сегодня он получил срок в 17 лет — но заказчиком был именно Фургал.

«То, что он получил больше других — это естественно, он лидер уголовной преступной группировки. Лидер обычно получает больше всех. Тем более, не просто совершенное, человек в состоянии аффекта может кого-то убить, а это именно спланированная акция с участием не одного человека, хладнокровное преступление», — сообщил Дмитрий Журавлев, политолог, директор института региональных проблем.

Криминальные связи, которыми оброс Сергей Фургал, никуда не делись и после того, как он пришел во власть. Например, его помощником на посту депутата Госдумы стал хабаровский криминальный авторитет Михаил Тимофеев. Это выяснилось при его задержании в 2011 году. Все время, пока шло следствие по делу Фургала, фигуранты отказывались признавать вину. После сегодняшнего оглашения приговора адвокаты заявили, что собираются его обжаловать.