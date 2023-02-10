Ольга Орлова выложила фото с новорожденной дочерью из роддома
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Сегодня малышка официально стала гражданином России, певице выдали свидетельство о рождении ребенка.
Певица и ведущая Ольга Орлова опубликовала фото с новорожденной дочерью в Instagram*. Судя по снимку, 45-летняя молодая мама находится в роддоме.
На фото Орлова держит новорожденную дочь на руках и улыбается малышке. Телеведущая одета в ночную рубашку. И выглядит экс-солистка группы «Блестящие» хорошо.
Ольга Орлова опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Сегодня малышка официально стала гражданином России, певице выдали свидетельство о рождении ребенка.
Ольга Орлова назвала дочь Анной. Девочка появилась на свет 6 февраля. Звезда не планирует засиживаться в декрете и уже через несколько недель после родов собирается выйти на работу. График съемок в «Доме-2» расписан напред. Пока в родительном доме ее навещает муж и подруги. Телеведушая не раз отмечала, что малышка здорова и все хорошо.
«Старородящую звезду» на протяжении всей беременности подозревали в обмане, живот накладной, а ребенка вынашивает суррогатная мать.
В начале беременности артистка остро реагировала на критику, но вскоре стала подшучивать над смоневающимися.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова «призналась» в постановочном фото с новорожденной малышкой.
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