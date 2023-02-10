Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

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Подобное решение прогнозировалось экспертами.

Ключевая ставка сохранена Центробанком РФ на уровне 7,5% годовых. Об этом говорится на официальном ресурсе регулятора.

«Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне», — сообщили в ЦБ.

Уточняется, что ускорившееся исполнение расходов бюджета, ухудшавшаяся внешняя торговля и состояние рынка способствуют усилению проинфляционных рисков. Если последние все же усилятся, регулятор оценит на ближайших заседаниях, целесообразно ли повышение ключевой ставки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказали в ЦБ РФ о новой схеме мошенничества с QR-кодами.