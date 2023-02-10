Российские военные отразили высадку диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lance Cpl. Grace Gerlach; Минобороны РФ

Это не первая попытка Украины высадить диверсантов.

В Херсонской области отражена очередная попытка украинских националистов высадиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Разведчики обнаружили диверсантов при помощи беспилотника. Места возможной высадки были сразу же обозначены российским подразделениям десантников и мотострелков. В итоге диверсионная группа была уничтожена огнем из стрелкового оружия еще на подходе к берегу.

Это не первая попытка Украины высадить диверсионную группу на российских территориях, но все они приводят лишь к провалу ВСУ.

Ранее 5-tv.ru показывал, как военные России не дают десанту ВСУ пересечь Днепр.