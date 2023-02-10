Руководитель ФТС освобожден от своего поста

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Теперь на должности будет новый человек. Почему прошлому пришлось покинуть место?

Владимир Булавин больше не будет занимать пост главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства стал его бывший заместитель Руслан Давыдов. Об этом заявила пресс-служба кабинета министров РФ.

«Председатель Правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.

Владимир Булавин вступил на должность руководителя ФТС в 2016 году. Как заявили в кабмине, сейчас ему пришлось покинуть свой пост из-за достижения предельного возраста для госслужбы — 70 лет.

Врио обязанности руководителя ведомства Давыдову 63 года. Он закончил Московский инженерно-физический институт по специальности «автоматика и электроника», вел деятельность в научно-исследовательских институтах Министерства среднего машиностроения СССР, присутствовал на дипломатической работе (в Сан-Франциско и Буэнос-Айресе — Прим. ред.).

В таможенные органы Давыдов пришел в 2008 году, а уже через девять лет его назначили первым заместителем руководителя ФТС.

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