Если друг оказался вдруг: как Жигалова «подставила» Волочкову

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Балерина считала журналистку настоящей подругой и пригласила ее на день рождения. Но та отплатила ей совсем не той же монетой.

Балерина Анастасия Волочкова до сих пор не может прийти в себя после интервью журналисту Алене Жигаловой. В беседе артистка ей открыла всю душу, вместе они смеялись, пили шампанское, но пьянела в кадре только Анастасия и по ходу теряла над собой контроль, за что и поплатилась. А вместе с этим сделала вывод насчет людей, прикидывающихся друзьями. Его она озвучила в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

По словам знаменитости, до последнего момента она считала Алену своей подругой. Прежде они уже записывали успешное интервью, рейтинги были зашкаливающими, а честь балерины — нетронутой. И вот журналист снова решает пригласить Анастасию на свою программу, как раз сразу после дня рождения артистки, на котором обе хорошо повеселились.

Балерина не смогла отказать подруге несмотря на чудовищную усталость, но кто-бы знал, что в этот раз отвечать придется на неудобные вопросы, да еще и в тот момент, когда градус взял верх над самообладанием. Плюс накатила бешеная усталость после долгого перелета с Мальдив и бессонных ночей.

«Время для интервью выбрали неудачное, дочка приехала с ночевкой с парнем, мы сидели до 05:00, разговаривали, давно не виделись. Я не спала всю ночь. Когда я позвонила утром Алене и сказала: «Ален, давай перенесем съемки — я устала. Не то что я там напилась, я устала. И я не зала формата. И когда мне поставлена бутылка шампанского, я говорю: «Подожди, Ален, давай после программы выпьем, в гримерной». Она в ответ: «Нет, мы отметим здесь, формат такой», — поясняет знаменитость.

Поговорить за время съемок женщины успели обо всем, что касалось Анастасии — ее дочери, мужчинах, маме… К откровенности знаменитости не привыкать, а вот к подставам подруг — вряд ли. Пьяные кадры Алена вырезать из программы не стала — так вся страна снова увидела обезоруженную Настю.

«Но когда люди, которые прикидываются друзьями, не хотят ими оставаться — для меня это было большим откровением. <…> Я — человек открытый, говорю, что думаю. Видно было, что я устала. Был бы человек благородный, сказал бы — Насть, отдохни, поезжай в центр медицины, сделай физиотерапию», — недоумевает балерина.

Но главной подставой, отмечает она, стало даже не ее появление в кадре не в трезвом виде, а то, что интервью вышло только через пять дней после съемок. Общественность сделала вывод о затянувшемся дне рождения балерины.

«Алена так сделала, что интервью через пять дней вышло, и такое впечатление, что я пять дней лежала в лежку и пришла а-ла-ла-ла», — негодует она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова мучается от нестерпимых болей из-за разрушений бедра.