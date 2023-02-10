Хотел «ловить рыбку» из кошелька звезды: Киркоров выиграл суд у рыбака из Саратова

Киркоров одержал победу в суде по обвинению в незаконности постройки причала

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В иске рыбак заявил о незаконности постройки Киркорова, но на заседание не явился.

Филипп Киркоров выиграл суд по делу об якобы незаконно установленном причале в Московской области. В суд на звезду подал местный рыбак, которому пирс на даче помешал ловить рыбу. Однако выиграть дело рыболову не удалось. Об этом 5-tv.ru сообщил представитель короля отечественной эстрады Александр Добровинский.

Жалобу на певца из-за якобы незаконно установленного на его подмосковной даче пирса рассматривал Одинцовский городской суд. Заявление в отношении исполнителя было подано 11 января.

Юрист отметил, что суду были представлены документы, дизайн-проекты, подтверждающие законность всех сооружений, установленных на территории Филиппа Киркорова. Эти доказательства не оставили шансов истцу на рыбалку. Также Добровинский отметил, что в следующий раз можно пригласить в качестве ответчика сразу Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Остается пока не решенным вопрос: если жителю Саратова неудобно ловить рыбу с чужого пирса, может, я попрошу Филиппа Бедросовича предоставить балкон гостиной — так и спиннинг можно с высоты дальше закинуть», — прокомментировал глава адвокатской конторы Александр Добровинский.

Добровинский иронично высказался, что, по всей видимости, истец хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова. Другого места он не видит. На заседание сам рыбак не приехал.

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