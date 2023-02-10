Сергей Фургал устроил громкий скандал в зале суда после оглашения приговора

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Бывшего чиновника приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

Сегодня экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и покушения, совершенных в начале нулевых. Помимо этого его признали виновным в незаконном обороте оружия и объявили, что снисхождения он не заслуживает.

Подельникам экс-мера — Марату Кадырову и Андрю Полею тоже назначили наказание. Первому — девять с половиной лет колонии строгого режима, второму — 17 лет.

Когда Сергей Фургал услышал приговор судьи, то стал бесноваться. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с его реакцией. Мужчина начал кричать и призывать сотрудников суда к совести. Он уверен, что мера пресечения несправедлива по отношению к нему.

«Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор?» — громко кричал бывший политик.

По версии следствия, Фургал организовал преступную группировку, которая в 2004–2005 году совершила покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Вероятно, под прицел перечисленные люди попали потому, что конкурировали с Фургалом и не давали процветать его коммерческой деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хабаровском крае оценили год под руководством нового губернатора.