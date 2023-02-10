Новак: РФ в марте сама сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

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«Предел» стоимости на российское черное золото может отразиться на других секторах мировой экономики.

Москва уверена, что система «ценового потолка» на российскую нефть и нефтепродукты буквально вторгается в рыночные отношения и продолжает деструктивную энергетическую политику западных стран. Об этом журналистам заявил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, такой «потолок» ведет к снижению инвестиций в нефтяном секторе и дефициту нефти. Это может отразиться на других секторах мировой экономики, где будут такие же последствия.

Одной из мер по предотвращению угрозы мировому нефтяному рынку стало ограничение на прямое или косвенное применение в договорах на поставки нефти отсылки к любым нелегитимным рестрикциям.

«На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка», — объяснил Новак.

По его словам, из-за этого российская сторона самостоятельно сократит добычу ресурса на 500 тысяч баррелей в сутки. Такой способ поможет восстановлению рыночных отношений.

Еще в начале декабря прошлого года начал действовать запрет Евросоюза на морские поставки нефти из России, страны «большой семерки», ЕС и Австралия ввели «потолок» цен на поставляемую через море российскую нефть. Установленное ограничение в стоимости составляло 60 долларов за баррель для подчиненных им судов и территорий.

С 5 февраля текущего года стали действовать похожие санкции на поставки российской нефти. Размер так называемого «предела» — 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтяных продуктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о политическом фарсе: Европа все равно продолжит покупать нефть у России.