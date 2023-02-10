Фрегат «Адмирал Горшков» уничтожил цель в Атлантике
Фрегат «Адмирал Горшков» провел артиллерийские стрельбы в Атлантике
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru
Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» — это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием.
Новейший российский фрегат «Адмирал Горшков» уничтожил цель в Атлантическом океане в рамках подготовки к совместным учениям с военно-морскими силами ЮАР и Китая. В максимально приближенных к реальным условиям экипаж корабля выполнил стрельбу по условному противнику, который находился более чем в десяти километрах от фрегата.
Также отряд кораблей Северного флота провел в океане учения, в ходе которых экипажи смогли пополнить запасы дизельного топлива и питьевой воды от среднего морского танкера «Кама». Особое внимание уделялось соблюдению мер экологической безопасности.