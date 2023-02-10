Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске и Запорожье

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Морозов; 5-tv.ru

Вероятно, в Незалежной будут перебои с электричеством и водоснабжением.

В украинских регионах раздаются звуки взрывов. Удары раздались в следующих регионах: Днепропетровск, Запорожье и Харьков. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time. В том числе власти Харькова подтвердили, что в регионе произошли разрывы.

«Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением», — написал мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

От Минобороны России никаких сообщений о возможных ударах по украинской инфраструктуре по этому поводу не поступало.

Российская армия стала наносить удары по критическим объектам Незалежной с 10 октября прошло года. Как объяснил глава государства Владимир Путин, такие действия являются ответом России на террористические действия украинских националистов, в том числе и на Крымском мосту.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все пораженные цели имеют отношения к военному потенциалу Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрывах под столицей Незалежной. Тогда хлопки были слышны и в Николаевской области.