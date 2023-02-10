МЧС: россиянка с ребенком найдены мертвыми под завалами в турецком Хатае

Фото: МЧС России / ТАСС

Все эти дни бригада МЧС РФ пыталась спасти московскую семью из четырех человек. Была большая надежда, что все живы.

Российские спасатели извлекли из-под завалов в Хатае россиянку и ее малолетнего ребенка. На их поиски МЧС бросило все силы и средства, но к моменту, когда спасателям удалось добраться до людей, москвичка и ее малыш оказались мертвы. Поиски остальных членов семьи продолжаются — под завалами в момент землетрясения оказались все четверо: муж, жена и двое малышей.

«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются», — сообщили в МЧС.

Как известно, Ирина вместе с семьей несколько месяцев гостила в турецком Хатае у родственников мужа, в момент землетрясения они находились в самом эпицентре — многоэтажка, в которой жила семья, сложилась за секунды. Выбежать в этот момент из дома им не удалось.

Землетрясение в турецкой провинции Кахраманмараш случилось утром 6 февраля. Оно признано самым сильным за последние 84 года — его магнитуда составила 7,7. После первой волны было зарегистрировано еще три десятка подземных толчков, а днем регион накрыло новое мощное землетрясение. Стихия также затронула провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, где погибли 1200 граждан.

В связи с трагедией в Турции объявлен национальный траур. Кроме того, в десяти провинциях введено чрезвычайное положение на три месяца.

Ране 5-tv.ru рассказывал, как в Турции чудом спасают людей через четыре дня после землетрясения.