В честь Киану Ривза назвали средство от болезни растений

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Актер известен эпичными ролями, где борется с нечистью и демонами. Так причем тут бактерии?

В честь актера Киану Ривза назвали новое средство от серой гнили — заболевания, которым зачастую страдают растения. Производители обещают полное устранение грибков, высокую эффективность и короткие сроки работы. Однако людей волнует вовсе не эффективность препарата, а его странное название. Причем тут актер и почему именно Киану Ривз?

Как сообщает издание Pnys Org, ссылаясь на ученых-разработчиков, это средство может стать безопасной альтернативой химических пестицидов, которых все так боятся. Оно безопасно как для растений, так и для людей, поскольку борется только с грибками.

Так причем же тут Киану Ривз? Производители объяснили это схожестью актера и действия препарата.

«Липопептиды убивают грибок настолько эффективно, что мы назвали их в честь Киану Ривза, поскольку он такой же смертоносный в своих ролях», — приводит издание слова первого автора исследования средства Себастьяна Гетце.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России сняли первый в мире дипфейк-сериал с Киану Ривзом и Марго Робби.