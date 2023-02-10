Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Юмористка обиделась на команду после своего ухода. Были ли на то причины?

Актриса Юлия Михалкова многим известна по своим выступлениям в составе «Уральских пельменей», однако почти четыре года назад покинула коллектив, потому что решила развивать собственные проекты. Однако этой версии поверили не все. Многие считают, что ее уход связан с конфликтами с уже бывшими коллегами.

Так, актриса Ксения Корнева пришла в «Уральские пельмени» еще тогда, когда в составе коллектива была Михалкова, но уже особого энтузиазма к работе не испытывала. По ее словам, та сильно отвлекалась на другие вещи.

«Юлька — красотка. Я попала в период, когда она… Не сказать, что устала от шоу, но ее больше волновала красота. Возле зеркала дольше стояла, чем мы все. Мы репетировали», — цитирует ее Starhit.ru.

По мнению Корневой, Юлия на что-то обиделась на команду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Ксения Корнева из «Уральских пельменей» такая одинокая.