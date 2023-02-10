Редкий выход: жена Петросяна появилась на вечеринке беременной Лизы Моряк

Фото: Instagram* / bruhunova

Татьяна Брухунова практически не бывает на столичных тусовках знаменитостей. Вместо них любительница театра предпочитает очередной спектакль.

Молодую жену юмориста Евгения Петросяна — Татьяну Брухунову — наконец-то приняли столичные селебрити, пишут светские хроникеры. Девушка редко появляется на звездных вечеринках, в своем блоге она не делится фотографиями с подобных мероприятий, чаще всего говорит о маленьком сыне Вагане, своей работе и большой любви к театру — тусовкам предпочитает походы на спектакли и выставки. Но на днях Брухунова все же показалась на вечеринке Baby Shower беременной актрисы Лизы Моряк — жены режиссера Сарика Андреасяна.

Моряк пригласила подруг на вечеринку в честь будущего малыша, который должен появиться на свет в конце февраля. Она собрала гостей в одном из столичных ресторанов. Героиня вечера лично контролировала ход мероприятия, чтобы все знаменитые гости чувствовали себя отлично, пишет Woman.ru. На Baby Shower пришли певицы Севиль Велиева и Регина Бурд, поэтесса Анна Егоян, актрисы Анна Пескова и Агата Муцениеце, звезда реалити Ульяна Пылаева, модель и дизайнер Эмилия Вишневская и многие другие.

В компании светских дам оказалась и Татьяна Брухунова. Она стала мамой в 2020 году, подарив еще на тот момент 75-летнему супругу долгожданного сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Евгений Петросян проводит время с маленьким Ваганом.

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