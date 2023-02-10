«Не теряйте надежды»: в Турции чудом спасают людей через 4 дня после землетрясения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anne Pollmann; 5-tv.ru

Каждая минута заставляет сотрудников экстренных служб искать выживших под обломками все активнее. Совсем скоро это будет уже невозможно.

Число жертв землетрясения в Турции уже превысило 17,5 тысячи человек. Это число — точно не окончательное. Разбор завалов продолжается спустя четыре дня после трагедии.

Каждая минута заставляет спасателей спешить еще больше, ведь скоро найти выживших под обломками будет уже невозможно. Корреспондент «Известий» Иван Литомин расскажет с места трагедии.

Международный лагерь спасателей на окраине города Кахраманмараш пополняется ежедневно. Все новые и новые группировки из разных стран мира прилетают сюда, чтобы помогать Турции разгребать последствия землетрясения.

Здесь уже делегации из Киргизии, Белоруссии, Израиля, Саудовской Аравии, ОАЭ. Здесь, конечно же, и постоянно пополняющаяся российская группировка спасателей, которая работает на самых опасных объектах. Даже ночью здесь никто не спит. Одни бригады приезжают, другие уезжают. Волонтеры греются у костра, водители отдыхают, чтобы завтра снова возить гуманитарную помощь и спасателей на разбор завалов.

Это кадры самого центра Кахраманмараша. На них хорошо видно — в исторических кварталах фактически не осталось целых зданий. Но даже здесь из-под завалов спасатели умудряются вытаскивать живых людей.

Эту женщину белорусским спасателям удалось найти под тоннами бетона спустя почти четверо суток после землетрясения. Она в тяжелом состоянии. Ее тут же на носилках грузят в скорую и везут в больницу.

Белорусская спасательная группировка прибыла в Кахраманмараш накануне утром и приступила к разбору завалов совместно с делегацией из России. Наши специалисты работают на самых сложных объектах — там, где нужна спецтехника или кинологи. Пострадавших доставляют в российский мобильный госпиталь. Здесь и операции проводят, и психологическую помощь оказать могут.

Люди продолжают собираться возле завалов. Им просто больше некуда идти. Да и надежда еще есть. Истории чудесных спасений случаются здесь регулярно. Вот кадры, на которых из-под груды железа и пыли вытаскивают абсолютно невредимого молодого человека.

А здесь с помощью спасателей из-под завалов вылезает молодой мужчина. Под бетонными обломками он провел почти 70 часов. Освободившись, оставил на стене надпись со словами «не теряйте надежды». Очень символично.

Однако с каждой минутой, с каждым часом шансов найти живых все меньше. Именно поэтому все спасатели — в том числе и российские — работают 24/7. Впрочем, ищут и тела погибших. Как заявили уже местные власти — до тех пор, пока не установят всех, кто сейчас числится пропавшими без вести.