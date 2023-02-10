Деревянный особняк XIX века сгорел дотла под Петербургом Сегодня, 6:13 14 14

Фото, видео: www.globallookpress.com / Davor Knappmeyer; 5-tv.ru

От памятника архитектуры почти ничего не осталось. Очевидцы рассказали, что во время пожара слышали хлопки, похожие на взрывы.