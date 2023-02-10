И не думал останавливаться! Рональду забил четыре гола за матч после смены клуба

Криштиану Рональду забил четыре года после перехода в саудовский «Аль-Наср»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Haizhou; 5-tv.ru

Обладатель пяти золотых мячей сделал покер, выступая за саудовский «Аль-Наср».

Криштиану Роналду, которого уже успели списать со счетов после перехода в саудовский «Аль-Наср», похоже, и не думает останавливаться.

Во втором матче за новый клуб обладатель пяти золотых мячей сделал покер! Чтобы забить четыре мяча, ему потребовалась всего 61 минута.

Символично, что игр в карьере у Роналду, когда он забивал три гола и больше, теперь тоже 61. Правда, такая результативность португальца — редкость. Последний раз четыре мяча Криштиану забивал в 2019 году. Тогда пострадала Литва.