Налоговые льготы могут ввести для российских артистов

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В списке потенциальных получателей налоговых скидок не только авторы музыки или певцы, но и студии звукозаписи, концертные залы и даже стриминговые сервисы.

В целях поддержки отрасли предлагают ввести налоговые льготы для артистов. Мол, большинство из них еще со времен пандемии терпят колоссальные убытки, поэтому НДС можно убрать, а налог на прибыль — неприлично уменьшить.

Правда, сами артисты в замешательстве: вполне может оказаться, что из-за этой инициативы они только потеряют. Как такое возможно, выяснял корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

Одни стучат по кнопкам компьютерных клавиатур, другие — по клавишам музыкальных инструментов. Но налоговые льготы у них скоро могут стать очень похожими. Вместе с IT-специалистами артистов хотят освободить от НДС. И налог на прибыль существенно снизить. Да и страховые взносы сделать поменьше, если вдруг из подтанцовки кто ногу сломал или солистка с подпевок вдруг ушла в декрет. Один из разработчиков этих планов вот так объясняет необходимость налоговых послаблений.

«На самом деле это миф, что артисты все очень богатые. На самом деле не так много артистов заработали себе до конца жизни. Артисты обычно зарабатывают за счет концертов и музыкального стриминга. Поэтому для большинства артистов эта льгота будет очень полезна», — объяснил идею глава национальной Федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.

В списке потенциальных получателей налоговых скидок не только авторы музыки или певцы, но и студии звукозаписи, концертные залы и даже стриминговые сервисы. Общее настроение налоговых льготников мрачное: сначала пандемия коронавируса серьезно подкосила концертную деятельность, а теперь — во время спецоперации — есть больший запрос на поездки на передовую. Разнузданные корпоративы с обильными чемоданами гонораров — уже не в моде. При этом многие считают, что сейчас актуальны совсем не налоговые льготы.

«Группа, которая ездит по передовым и госпиталям выступать перед ранеными и мобилизованными, это точно не к нам. Для того, чтобы расчистить эту поляну, надо убрать из эфира всяческих релокантов, которые до сих пор там жирно и мощно пасутся», — сказал музыкант, создатель группы «Бахыт-Компот»Вадим Степанцов

Вот только еще с 90-х годов понятия «шоу-бизнес» и «выплата налогов» как-то не очень стыкуются. Государство долго пыталось навести порядок в этой сфере, но в октябре прошлого года расследование «Известий», в ходе которого нам удалось пообщаться с продюсерами бывших звезд первой величины, показало: черный нал по-прежнему в моде, особенно если артисты бежали из страны и гастролируют на вольных зарубежных хлебах.

Вот что нам ответила продюсер Максима Галкина* — «Ведение стоит 100 тысяч евро перечислением на счет Максима». А зачем налоговые льготы людям, которые не хотят эти налоги платить?

«Работники культуры в плане артистов, связанных с музыкой и шоу, подавляющее большинство работает черным налом, грубо говоря, за исключением каких-нибудь звезд первой величины, которых мы видим в „Голубом огоньке“. Их, наверное, это может коснуться, а вот 90% артистов — все эти налоги и льготы никак не касаются», — лидер группы «Пилот» Илья Черт.

Продюсер целого ряда звездных артистов Сергей Пудовкин не согласен: шоу-бизнес серьезно обелился, большинство трудящихся микрофона и так уже нашли свое место в рядах налогоплательщиков, причем именно что «льготных»

«Большинство артистов, концертных компаний, промоутеров и организаций стали использовать такую форму как ИП, это логично и удобно», — указал продюсер Сергей Пудовкин.

Конечно, удобно, особенно при огромных гонорарах наших звезд. ИП, то есть индивидуальный предприниматель налог с доходов на прибыль платит в размере всего от 4% до 6%, то они все и так те еще — «льготники». И еще один, риторический вопрос: появятся ли от введения налоговых послаблений в нашем шоу-бизнесе больше качественных и нужных сейчас обществу песен?

*— признан иностранным агентом на территории РФ.