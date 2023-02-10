Названы самые распространенные интернет-пароли среди россиян

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber; 5-tv.ru

Как можно защитить свои страницы в социальных сетях от взлома?

«Привет», «пароль», «любовь» и набор цифр от единицы до шестерки — «Известия» назвали самые распространенные интернет-пароли.

Как пишет здание, частые атаки хакеров ничему пользователей не научили. Большинство кодов остаются опасно простыми. Эксперты говорят — взломать их можно менее чем за секунду.

При создании пароля использовать надо 10-12 символов и избегать повторения в других сервисах. И конечно, не держать коды на рабочем столе. Для хранения сложных комбинаций можно воспользоваться менеджером паролей и запомнить только один код для входа в этот сервис.