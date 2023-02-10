Артиллерийская дуэль: кадры работы мотострелковой бригады в районе Новой Каховки

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Корреспондент «Известий» Тимашев показал работу мотострелковой бригады в районе Новой Каховки

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы закрепились в Новой Каховке по правому берегу Днепра.

Бойцы отдельной мотострелковой бригады российской армии закрепились в Новой Каховке по правому берегу Днепра. Артиллерийские дуэли там идут круглосуточно. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев работает в этом районе на линии соприкосновения. У него много подробностей.

Вот так, буквально вгрызаясь в берег, закрепляются бойцы отдельной мотострелковой бригады. Оборона на левом берегу Днепра становится еще крепче.

«Очень сложно. Работаем с утро до ночи, даже нет времени поспать. Но это дело для нашего же блага», — рассказал российский боец.

Командир взвода обходит каждый блиндаж и бойницу. Работы еще много, а противник ждать не будет, поэтому за правым берегом постоянно следят пулеметчики.

«Бывало снайперы работали, „птички“ над нами летают. Для этого у нас есть специальные противодронные пушки, которыми мы их сбиваем», — рассказал командир взвода.

«Как видно, наши бойцы укрепились достаточно надежно. Вот такие высокие окопы. Можем даже пройти на позицию стрелка. Тут мешки с песком. И вот он — правый берег Днепра. Его хорошо видно даже из-за деревьев», — рассказал корреспондент.

Впрочем, за передвижением вражеской техники следят не только на берегу. Пока националистам не дают поднять голову наши танкисты, есть возможность заглянуть в самый посещаемый блиндаж.

«Есть вот такая столовая, она же кухня. Сейчас зайдем внутрь посмотрим, что там. Невысокие потолки, но это все-таки блиндаж. Вот чем обедают бойцы. Здесь же плита, телевизор, обеденный стол, где бойцы обедают, завтракают и ужинают в перерывах между боевыми действиями», — показал журналист.

Там все разговоры прекращаются вместе с затишьем. Начинается артиллерийская дуэль. Слышно, как отрабатывает БТР. По всей видимости, подбита техника противника и сейчас идет подавление живой силы. Пробуем подойти ближе к берегу, но, бой кажется идет за Каховской ГЭС, при этом обстрел города не прекращается.

Вот так практически ежедневно наши подразделения противостоят националистам, которые продолжают обстреливать Новую Каховку, нанося удары по жилым кварталам.

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