Анастасия Волочкова получила травму во время спектакля: «Кровища шла сильно»

Фото, видео: Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

Балерина показала последствия выступления на пуантах — сняла крупным планом израненные «хрустящие» ноги.

Анастасия Волочкова пострадала во время очередного спектакля. Об этом балерина рассказала поклонникам в личном блоге. Выступление едва не сорвалось из-за рецидива старой травмы, у артистки проблемы с бедром. Грамотные специалисты привели звездное тело в порядок накануне представления, но от новых повреждений застраховаться заранее невозможно. Несмотря на «боевые раны», танцовщица осталась довольна своим шоу.

«Я все выдержала. И прогон, и сам спектакль. Бедро мое меня не подвело, слава богу. Не так долго давала автографы, у меня, знаете, уже когти намялись. Я еще умудрилась об клетку удариться сегодня, у меня так нога болит, кровища шла сильно. Поэтому первое, что хочется всегда сделать — это снять пуанты», — говорила Волочкова в гримерной.

Балерина перед камерой сняла пуанты и показала след от удара — даже под плотным чулком была видна большая рана на ноге. Потом она решила продемонстрировать публике бледные пальцы, измученные годами танцев, да еще и крупным планом. И в конце ими звонко хрустнула. Держать лицо звезда, надо признать, умеет. Даже звучит этот хруст больно! А она улыбается!

Здоровье Анастасии Волочковой, как и ее личная жизнь, ежедневно находится под прицелом. Публика интересуется каждой мелочью, а знаменитость благодарно выдает регулярные порции откровений, удовлетворяет запрос, так сказать. В недавнем интервью журналистке Алене Жигаловой танцовщица так разошлась, что не только шпагат на столе показала, но и про секс с женатыми коллегами по цеху рассказала. Пользователи сети, глядя на селебрити, сделали вывод, что беседу она вела в нетрезвом виде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова оправдалась за «пьяное» интервью.

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