Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

У актрисы Тархановой четыре сына. Во время каждой беременности она поправлялась в среднем на 20 килограммов.

Актриса и мама четверых сыновей Глафира Тарханова раскрыла секрет своей стройности. Она призналась, что набирала немалый вес во время каждой беременности, но не спешила изводить тело строгими диетами и тренировками сразу после родов. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Актриса призналась, что никогда не паниковала и не ограничивала себя, чтобы в считанные недели восстановить прежние объемы.

«Все четыре раза я поправлялась на 20 килограммов. У меня никогда не было цели быстро прийти в форму, немедленно вернуться в свой 42-44 размер, как это бывает у актрис, которые буквально сразу из роддома окунаются в съемочный процесс или выходят на сцену», — заявила Тарханова.

Как отметила девушка, с младшим сыном все же пришлось повторить сценарий упомянутых коллег по цеху. Мальчику не было и месяца, когда он отправился с мамой гастролировать со спектаклем — Тархановой такой короткий декретный отпуск помог незаметно похудеть без специальных диет и спорта.

Два года назад актриса решила всерьез заняться своим рационом. Главной целью была хорошая форма, а не худоба. Стройность стала только следствием, дополнительным бонусом. Чтобы сформировать диету, Тарханова обратилась к нутрициологу, ей составили меню на каждый день. В течение месяца звезда с вечера готовила себе контейнеры с едой на весь день. 28 дней она питалась по схеме, рацион в основном состоял из круп, мяса, рыбы и ягод.

«Точные цифры не скажу потому что не вставала на весы, но на два размера похудела точно. В первые две недели из организма уходила жидкость. Я сразу заметила, что объемы уменьшились. Во вторые две недели сжигаются жировые прослойки», — поделилась актриса.

По словам Тархановой, результат и самочувствие во время новой диеты ей понравились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как худеют актер Марат Башаров и солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев.