Путин заинтересовался книгой с маршрутами по России и признался, что еще не везде был

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Сборник лучших туристических маршрутов в стране президенту представила гендиректор Агентства стратегических инициатив.

Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. И ей удалось удивить президента.

Она подарила главе государства книгу с лучшими туристическими маршрутами России. Владимир Путин признал, что даже он не все успел посмотреть.

«Я сказал, что я не везде был. Сейчас смотрю на эту книжку, еще лучше понял, что не везде», — с улыбкой сказал глава государства.

«Я хочу сказать, что она пользуется популярностью. У нас в прошлом году впервые так массово для туристов открылись Саяно-Шушенская ГЭС, космодром „Восточный“, объекты „Газпрома“, „Сибура“, „Норильского никеля“, Челябинского трубопрокатного завода. Многих это удивляет. Потому что у нас осталось какое-то старое мнение или впечатление, что предприятие — это за заборами где-то дымящаяся труба и какие-то не очень комфортные условия труда. Но сегодня уже не так. В этом году планируем, что у нас еще где-то 300 предприятий присоединятся к этому проекту. Поэтому открываем нашу красивую страну, Россию, и людей, которые делают ее замечательной», — ответила Светлана Чупшева.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как прошло заседание Агентства стратегических инициатив с участием Владимира Путина. Несколько разработок вызвали живой интерес у президента.