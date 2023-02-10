Число погибших в Турции и Сирии из-за землетрясения превысило 20 тысяч человек

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anas Alkharboutli; 5-tv.ru

Под завалами могут находиться до 200 тысяч погибших.

Число погибших в Турции и Сирии при разрушительном землетрясении превысило 20 тысяч человек. Всем понятно, что дальше цифры будут только расти — под завалами могут находиться до 200 тысяч погибших.

Без сна и отдыха вот уже четверо суток продолжаются поисково-спасательные работы. Под обломками до сих пор находят живых людей. Каждый раз это чудо встречают радостными криками. Например, один парень выжил только благодаря тому, что бетонные плиты его дома уперлись друг в друга, образовав убежище.

Экстренным службам помогают и российские специалисты. Причем не только в Турции. Так выглядит работа наших военных и групп МЧС в сирийской Латакии. Они не только разбирают завалы, но и доставляют и раздают тонны гуманитарной помощи. Медицинские бригады оказывают поддержку тем, кто пострадал сам и потерял в трагедии родных и близких.