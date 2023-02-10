Ольга Орлова вернется к работе в «Доме-2» через две недели после родов

Телеведущая Ольга Орлова заявила, что выйдет на работу через две недели после родов

Фото: Instagram* / olgaorlova1311

Телеведущая во второй раз стала мамой всего три дня назад. 45-летняя знаменитость родила девочку, которую назвала Анной.

Экс-солистка группы «Блестящие» и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова заявила, что вернется на съемочную площадку через две недели после родов. Три дня назад 45-летняя телеведущая родила второго ребенка, девочку назвала Анной. Она призналась, что в декрете засиживаться не собирается.

«Выйду через пару недель. У меня же работа не двенадцать часов в день. Ну что, отъеду, проведу „лобное“ и „теты“, и вернусь домой», — сказала телеведущая в интервью шоу Алене Жигаловой на YouTube.

Участники и ведущие «Дома-2» не раз становились героями скандалов, подозрений и просто объектом для обсуждений. Ольга Орлова также на протяжении всей беременности. была под полем зрения хейтеров.

Звезду подозревали в обмане — якобы живот накладной, а ребенка вынашивает суррогатная мама. Поначалу артистка остро реагировала на критику, но вскоре поменяла тактику и предпочла шутить над сомневающимися.

Ранее, писал 5-tv.ru Ольга Орлова «призналась» в постановочном фото с новорожденной малышкой.

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