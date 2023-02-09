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Обстоятельства жуткой смерти малыша сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Трехлетний ребенок захлебнулся рвотой в детском садике в центре Москвы. Об этом и подробностях происшествия стало известно 5-tv.ru.

Трагедия произошла в учреждении, расположенном внутри садового кольца. Тело малыша нашли во время тихого часа.

Известно, что у ребенка не было хронических заболеваний. В обстоятельствах его смерти сейчас разбираются правоохранители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятилетняя девочка погибла во время прогулки в детском саду в Новосибирске. Малышка упала при езде на детском двухколесном самокате и ударилась головой об асфальт.