В Польше телеканал «назначил» Зеленского президентом Великобритании

Владимира Зеленского по ошибке назвали президентом Великобритании в эфире польского телевидения

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck

Какая реакция была у Украины?

Владимира Зеленского одной ошибкой в титре лишили должности президента Украины в эфире польского телеканала TVP Info, назначив главой Великобритании. Такую нелепую, но все же грубую ошибку допустили в титре сотрудники телеканала.

«Президент Великобритании Владимир Зеленский», — говорится в титре.

На эту ошибку обратил внимание и советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Тем временем, польское телевидение сделало Зеленского президентом Великобритании», — написал он в Twitter.

8 февраля Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц перепутали флаги своих стран в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. Немецкий политик встал около украинского флага, а Зеленский остался около флага Германии. После небольшой заминки они все же поменялись местами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем закончился «евротур» Зеленского.