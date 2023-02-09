Внук Аллы Пугачевой взял псевдоним для работы в США

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Музыкант переехал строить карьеру в США вместе с женой Аленой Красновой. Он пробует себя в амплуа клипмейкера и уже, по его словам, даже успел поработать с местными знаменитостями.

Внук Аллы Пугачевой — российский музыкант Никита Пресняков — теперь американский клипмейкер с псевдонимом Nick Pres (Ник Прес). Молодой артист вместе женой Аленой Красновой переехал в США, где строит карьеру в новом амплуа. В социальных сетях он делится впечатлениями и первыми успехами. По его словам, они уже немалые.

Пресняков живет за океаном уже несколько месяцев. Как поделился сам новоиспеченный клипмейкер, трудиться пришлось очень активно. График плотный — не удавалось хотя бы один выходной провести с любимой. Поэтому пара решила совмещать работу и отдых — Краснова вместе с супругом отправлялась выбирать локации для съемок, сопровождала на площадке. Труды не заставили себя долго ждать: Пресняков, утверждает, что уже успел посотрудничать со знаменитыми исполнительницами Долли Партон и Дайон Уорвик.

«Снял клип легендам и уже попал во все СМИ. Не верю, что это происходит со мной», — сообщил он в своем блоге.

Когда супруг погружен в работу, Алена Краснова на месте не сидит. Она регулярно отчитывается перед подписчиками — публикует фото с вечеринок, из ресторанов и уличных кафе, со встреч с подругами, из салонов красоты и спортивного зала. Дел, в общем, тоже по горло. Пара обосновалась в Лос-Анджелесе, о возможности вернуться в Россию никто из них в социальных сетях не высказывается.

В семье Никиты Преснякова разные взгляды на политическую повестку. Алла Пугачева с Максимом Галкиным* уже давно живут в Израиле, мама Преснякова — Кристина Орбакайте — продолжает сниматься в кино и выступать в РФ, но не комментирует ситуацию. А его отец — Владимир Пресняков-младший — наоборот, активно проявляет патриотическую позицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему концерт Валерия Меладзе отменили. Точнее заменили — вместо него на сцену выйдет Владимир Пресняков.

*— признан иностранным агентом на территории РФ.